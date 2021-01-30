Москва, , 17:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил Андрея Столярова на должность врио главы федеральной территории «Сириус». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» до назначения главы администрации федеральной территории «Сириус», — говорится в документе.

Напомним, речь идет о территории, которая располагается в Краснодарском крае, на черноморском побережье Сочи — там, где находится основной комплекс олимпийских объектов 2014 года. Начиная с 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр «Сириус».

В «Сириусе» действует самоуправление, территория имеет самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов РФ, а также полномочия органов местного самоуправления.

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