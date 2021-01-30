Москва, , 17:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает в субботу, 30 января, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что лидеры двух стран обсудили работу Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, а также некоторые актуальные вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества.

«Выражена (президентами РФ и Азербайджана — прим. ИА REGNUM) надежда, что деятельность Центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договорённостей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о полном прекращении боёв в Карабахе подписали 9 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении.

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