Москва, , 16:34 — REGNUM Бенефициаром «дворца» в Геленджике на мысе Идокопас, которым «заинтересовался» блогер Алексей Навальный, является российский предприниматель Аркадий Ротенберг. Об этом сам бизнесмен сообщил Telegram-каналу Mash.

«Я являюсь бенефициаром («дворца» в Геленджике — прим. ИА REGNUM)», — сказал Ротенберг, отметив, что в настоящее время это уже не является секретом.

Ротенберг отметил, что ему удалось стать бенефициаром несмотря на то, что данный объект является достаточно сложным, «было много кредиторов».

По его словам, он решил вложиться в строительство отеля, так как «место шикарное».

Как передавало ИА REGNUM, 25 января президент РФ Владимир Путин на видеовстрече со студентами, комментируя скандальный фильм блогера Навального, заявил, что ни главе государства, ни его семье не принадлежит ничего из показанного в фильме блогера Алексея Навального.

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