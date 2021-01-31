31 января 2021 | Время чтения 8 мин

США могут переиграть самих себя, если Россия и Китай откажутся от ограничения вооружений и станут продолжать свои программы. Может возникнуть их более тесная кооперация в сфере ПРО. Это значит, что к 2030 году США надёжно утрачивают позиции не только в глобальном ядерном балансе, но и на локальных ТВД, прежде всего в АТР. Китай и Россия растащат ресурсы США на противостояние на два фронта.

Александр Халдей, , 03:15 — REGNUM Решение президента США Джо Байдена о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) с Россией сразу на пять лет и без предварительных условий вызвало критику спецпредставителя бывшего президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Он в своём аккаунте в Твиттере обвинил Байдена ни много ни мало в неумении вести переговоры. «Надеюсь, что это неправда, — выразил свою позицию Биллингсли. — Если это все же правда, то налицо ошеломляющее отсутствие навыков ведения переговоров. Команде Байдена хватило всего 24 часа, чтобы разбазарить наши самые важные рычаги влияния на Россию».

Возникшую ситуацию стоит внимательно проанализировать для того, чтобы понять, что и почему произошло в США. Почему по важнейшему вопросу ограничения стратегических ядерных вооружений принято именно такое решение, и почему бывшая администрация его критикует. Контекст события тоже многое говорит о процессе взаимоотношений России и США после победы на выборах Байдена и Демократической партии.

Спецпредставитель Трампа Маршалл Биллингсли Treasure.gov

Первое, что стоит отметить: позиция США как государства на переговорах с кем бы то ни было всегда определяется с учётом силового ресурса. Вообще в межгосударственных переговорах никогда не бывает партнёрских стратегий, только силовые и манипулятивные. Переговорная школа США всегда требует пакетных решений и переговоров с позиции силы.

То есть в отношении Договора СНВ-3, как и по другим вопросам, США практикуют тактику позиционного торга с элементами силового давления и манипуляций. Россия применяет ту же тактику, получившую название русской переговорной школы, сформированной ещё А. Громыко и считающейся жёсткой и не менее манипулятивной. В жёстких торгах Россия обычно ломает темп переговоров, создавая паузы и последовательно ухудшая условия для оппонента.

Второе: в США имеет место начавшаяся борьба ушедшей команды Трампа и пришедшей команды Байдена. Аккаунт в Твиттере, в котором Биллингсли опубликовал свою критику Байдена, не частный, а принадлежащий Госдепартаменту, и уходящий спецпредставитель Трампа уже обязан был его сдать. Однако до сих пор не сдал и даже опубликовал в нём первый враждебный выпад против Байдена. Трещина наметилась и будет углубляться, и это будут учитывать все, кто имеет дело с США.

Президент США Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Третье: демократы и республиканцы поменялись местами, точнее, позициями в отношении России. Теперь Байден находит зону переговорного соглашения с Москвой, а Трамп занимает позицию критика такой стратегии. Как прежде Трамп, так и теперь Байден все соглашения с Москвой камуфлируют жёсткой риторикой по целому ряду традиционных претензий. Байден сразу «огласил весь список», предупредив, что с Москвой дальше будут говорить и действовать жёстко, а СНВ-3 — «это другое».

То есть Байден проявляет большее понимание сути власти, чем это демонстрировал Трамп. Власть — это не способность её захватить, а умение ею распоряжаться, то есть подчиняться общепринятым в правящем классе правилам и нормам, как это ни кажется парадоксальным. Трамп получил власть, но не умел ею распоряжаться. Он мог этому научиться и уже показывал определённые успехи, но ему не дали закончить курс обучения. Байден умеет это делать намного лучше, и потому он получил власть, невзирая на формальные нарушения процедуры.

Трамп — коммерсант, и он переносит принципы коммерции в политику. Под этот принцип он и формировал команду, куда попал и Биллингсли. По каждому поводу Трамп применял классическую «тактику салями», сначала создавая проблему, а потом предлагая её решать, нарезая тонкими кусочками уступки и требуя взамен встречных уступок, увязывая при этом каждое требование в пакет с несколькими другими. Так Трамп понимал переговоры с позиции силы.

Бывший президент США Дональд Трамп (сс) The White House

Биллингсли не случайно требовал другой переговорной позиции от Байдена: жёстких торгов с Россией и подвешивания её на короткий срок действия договора, который если и хотел заключать, то не на пять лет, а на шесть месяцев с последующей пролонгацией в обмен на новые пакетные уступки, сумма которых принципиально меняла положение России в худшую сторону. Не случайно Биллингсли писал: «Мы идём на продление, ничего не получая взамен».

Взамен Трамп и его команда хотели потребовать краткосрочной заморозки под предлогом необходимости «утрясти детали», на что Путин, по их мнению, должен был согласиться. И пока время тянется, давить на Россию по другим вопросам. Так они хотели водить Путина, как рыбу за наживкой, чтобы освободить ресурсы для давления на Китай. Требование подключить Китай к новому соглашению с Россией было тем самым непременным пакетным условием, на котором настаивал Биллингсли.

Байден не потому отверг эти предложения, что он не обучен переговорному мастерству. В силу опыта и особенностей биографии это он умеет делать лучше Трампа и Биллингсли. Байден не принял этой тактики потому, что он совершенно иначе видит переговорную ситуацию. И заключается она вот в чём.

Первое: у США нет времени на такие игры. Россия и Китай уже имеют в области СНВ такие наработки, по которым у США возник паритет или отставание. 5 февраля истекает срок действия старого Договора, и, если его срочно не пролонгировать, у США ухудшается переговорная позиция. Причина — отсутствие альтернатив.

Второе: а что, если Путин просчитает замысел американцев и не согласится на условия Трампа? Не примет игру в подвешивание на крючке коротких сроков и выйдет из переговоров вовсе? Тогда у него развязаны руки по целому классу ракет, ставших для США сущим кошмаром.

И не факт, что за следующие пять лет удастся сократить отставание от России. Путин уже отказался от предложения Биллингсли пролонгировать Договор с условием инспекции на местах. Посчитал, что это слишком жирно для американцев.

То есть, уже раз сказав «нет», Путин спокойно может и дальше это делать, вовсе выйдя из всех зацепок.

Президент России Вледимир Путин Kremlin.ru

Чтобы нагнать и перегнать и Россию, и Китай, Байдену придётся перенапрягать бюджет, и без того обременённый массой задач. А это склоки в Конгрессе и Сенате, где лидерские позиции демократов и так хлипкие. При всём богатстве США лишних денег в их бюджете нет. А ядерная гонка вооружений — это дорого и без гарантии надёжного лидерства. Потому лучше заморозить статус-кво, чем заниматься авантюрами с непредсказуемым итогом и хорошими козырями на руках у русских.

Третье: США могут переиграть самих себя, если Россия и Китай откажутся от ограничения вооружений и станут продолжать свои программы. Может возникнуть их более тесная кооперация в сфере ПРО. Это значит, что к 2030 году США надёжно утрачивают позиции не только в глобальном ядерном балансе, но и на локальных ТВД, прежде всего в АТР. Китай и Россия растащат ресурсы США на противостояние на два фронта.

Теперь же Байден считает, что у США есть возможность привлечь Россию к давлению на Китай с целью побудить его присоединиться к СНВ-3. Не факт, что Китай на это пойдёт, неизвестно, чего за это от США запросит Россия (ведь это у США острая нужда и отсутствие альтернативы, а не у России). Уступать же России и Китаю вместе для США слишком накладно.

И потому, взвесив все «за» и «против», Байден посчитал, что план Трампа и Биллингсли — непросчитанная авантюра. Торги ради торгов. Не учтён фактор дефицита времени у США и наличие множества других угроз и отвлекающих целей.

Да и нет возможности гарантировать именно те, а не иные реакции Путина. Слишком много предположений и слишком мало шансов. А если Путин устоит во власти и не уступит в трансфере? Ведь тогда у США возникает слишком много проблем, и слишком мало их решается. Баланс отрицательный.

Да и в целом продолжать в политике стратегию Трампа — это унижение для Байдена. Россия немедленно уловила этот тонкий момент и через МИД заявила следующее: «Планомерно и целенаправленно разрушались договорные режимы. Они налагали ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу».

Это сказано о политике Трампа. Никогда в прошлом Россия так прямо и жёстко не критиковала Трампа и его внешнеполитические подходы. По сути, Россия упрекнула Трампа в том же, в чём его упрекали демократы. Это сигнал, который будет прочитан в США. Причём это не сигнал об уступке, а намёк на некоторое совпадение видения ситуации. Всего лишь это, и ничего более.

Заключённый договор связывает обе стороны. Не только обязательствами по его выполнению, но и необходимостью выстраивать более далеко идущие стратегии. Ведь в 2026 году срок договора истечёт, и пролонгировать его будет уже нельзя. Придётся работать над новыми условиями, и они будут создаваться сейчас.

Так что у администрации Байдена появляются определённые ограничители на конфликт с Россией. Хотя по всем прочим позициям ограничений нет, и США используют это по максимуму. Всё, что не относится к СНВ-3, получит эскалацию конфликта, однако новый Карибский кризис всё же удалось предотвратить.