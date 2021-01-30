Киев, 30 января 2021, 15:58 — REGNUM На Украине ведущего телеканала «Киев» Вячеслава Соломку отстранили от эфира после того, как в своем Tik Tok журналист опубликовал видео, где он в шутливой манере проиллюстрировал сложности, связанные с чистотой украинского языка у ряда жителей Украины. Позиция редакции «Киева» с принесенными извинениями была опубликована пресс-службой телеканала.
Видеозапись журналист посвятил норме закона об украинском языке, которая вступила в силу 16 января текущего года и вынуждает всю сферу обслуживания перейти на государственный язык.
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Также пресс-служба телеканала заверила потребителей своего контента в том, что они на все сто процентов придерживаются «исключительно проукраинской позиции» и вещают лишь на украинском языке. А программ, которые ведутся на русском языке, на телеканале нет, подчеркнули в пресс-службе «Киева».
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Напомним, ранее в Одессе в связи с угрозами радикалов владелица ресторана еврейской кухни «У Машковичей» вынуждена была закрыть свое заведение.
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