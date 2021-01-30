Киев, , 15:58 — REGNUM На Украине ведущего телеканала «Киев» Вячеслава Соломку отстранили от эфира после того, как в своем Tik Tok журналист опубликовал видео, где он в шутливой манере проиллюстрировал сложности, связанные с чистотой украинского языка у ряда жителей Украины. Позиция редакции «Киева» с принесенными извинениями была опубликована пресс-службой телеканала.

Украинская цензура Иван Шилов © ИА REGNUM

Видеозапись журналист посвятил норме закона об украинском языке, которая вступила в силу 16 января текущего года и вынуждает всю сферу обслуживания перейти на государственный язык.

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«В условиях гибридной информационной войны, а также военной агрессии на Донбассе, которую ведет Российская Федерация против Украины (так на Украине официально принято называть гражданскую войну в Донбассе — ИА REGNUM), неудачные шутки относительно украинского языка, ее отдельных слов или фонетики неуместны. Мы также осознаем негативную нравственную сторону этих видеозаписей. Отснятые кадры затрагивают чувствительную тему для многих украинцев и могут трактоваться двусмысленно, что должен был предвидеть автор видео. Поэтому пока Вячеслав Соломка отстранен от ведения эфир а», — отметили в пресс-службе телеканала.

Также пресс-служба телеканала заверила потребителей своего контента в том, что они на все сто процентов придерживаются «исключительно проукраинской позиции» и вещают лишь на украинском языке. А программ, которые ведутся на русском языке, на телеканале нет, подчеркнули в пресс-службе «Киева».

» Наш телеканал выбрал четкую проевропейскую позицию, мы транслируем совершенно новые смыслы… Мы — единственный телеканал Украины, который занимается евроинтеграцией киевлян в своем контенте. В частности — транслируя европейские сериалы, которые отличаются от российских своим набором ценностей и уважением к зрителю», — подытожили в пресс-службе телеканала.

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Напомним, ранее в Одессе в связи с угрозами радикалов владелица ресторана еврейской кухни «У Машковичей» вынуждена была закрыть свое заведение.

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