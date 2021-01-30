Бишкек, , 15:07 — REGNUM Исполняющая обязанности вице-премьер-министра Киргизии Эльвира Сурабалдиева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Киргизии Николаем Удовиченко, сообщили 30 января в пресс-службе правительства Киргизии.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух государств в области здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Представители Киргизии и Российской Федерации обменялись мнениями по вопросам вакцинации населения от SARS-CoV-2, обучения студентов из Киргизии в вузах Россиии и возможной организации методических курсов для повышения квалификации учителей образовательных школ.

Также Сурабалдиева выразила российской стороне признательность за оказанную гуманитарную помощь, финансовую поддержку и за содействие в противодействии распространению COVID-19.

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