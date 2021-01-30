Киев, , 14:08 — REGNUM Падение поддержки действующего президента Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» — это результат тенденции еще прошлого года, когда «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука процент за процентом отбирала рейтинг у «Слуги народа».

Об этом заявил 30 января политический эксперт Юрий Корольчук, комментируя провал голосования в Верховной Раде за кандидатуру экс-исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко на пост первого вице-премьера.

«Витренко пролетел как фанера над Парижем или же Люксембургом, куда он пересылал первую часть своей скандальной премии за так называемую победу в Стокгольме над «Газпромом»», — заявил эксперт.

Вместе с тем, по словам Корольчука, настоящая проблема для Зеленского — это превращение монобольшинства «Слуги народа» в «политическое мономеньшинство». Голосование показало, что «слугам народа» сегодня уже не до Витренко, им надо спасаться.

«Последняя социология КМИС показала вообще катастрофу для власти, поскольку у «Слуги народа» — только 11%. Первое место уже давно занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука — 20,7%. Это не тенденция января 2021 или декабря 2020 года. Такой была тенденция всего 2020 года, когда партия Медведчука успешно отбирала процент за процентом у «Слуги народа»», — поясняет эксперт.

Он отмечает, что фактически ОПЗЖ Медведчука нанесла «непоправимый удар» по Зеленскому и его «Слуге народа», причиной такого положения дел стало повторение властью политики Порошенко, от которого избиратели бежали в 2019 году.

Кроме того, Корольчук считает, что рейтинги нынешней власти во главе с Зеленским уничтожило повышение коммунальных тарифов и невыполнение предвыборных обещаний.

«Тарифы — это то, что так и не смогли преодолеть во власти. Все эти имитации снижения цены на газ наталкиваются на новые повышения цены на тепло, воду, электроэнергию. Тарифное поражение и несоответствие власти своим обещаниям — это уничтожило рейтинг «Слуг». В то же время, ошибкой было бы считать, что народ думает только о тарифах. Вопросы Донбасса, мира, прекращения конфликта — они глубоко сидят в подсознании украинцев. И 73% в 2019 году голосовали в первую очередь не за тарифы, а за решение проблемы неконтролируемых территорий Донбасса. Но этот вопрос уже год стоит на месте», — заключил политический эксперт Юрий Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что одним из главных провалом властей Украины на этой неделе стал отказ верховной рады поддержать назначение Юрия Витренко первым вице-премьером Украины. Это была уже вторая попытка утвердить скандального бывшего исполнительного директора «Нафтогаза» в правительстве Украины, в первый раз Рада отказалась поддержать его кандидатуру в конце декабря. Сейчас для назначения Витренко не хватило более двух десяток голосов, хотя ранее лидеры «Слуги народа» заявили, что уровень поддержки кандидатуры достаточный.

Витренко, занимая пост и.о. министра энергетики по решению правительства в обход Верховной рады, одновременно пытается отстоять премию в 4 млн долларов, которая, как он считает, положена ему по итогам деятельности на посту исполнительного директора «Нафтогаза Украины».