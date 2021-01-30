Киев, , 14:08 — REGNUM Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк опроверг сообщение государственного бюро расследований Украины (ГБР) о вручении своему подзащитному подозрения в государственной измене. Об этом 30 января юрист написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сообщение о вручении Президенту Януковичу подозрения — неправда… Украинские следственные органы уже не в первый раз пытаются скрыть свою бездеятельность за 6 лет в делах Майдана, в которых они не продвинулись ни на шаг», — написал он.

Юрист также добавил, что Государственное бюро расследований не имеет никаких оснований для вынесения каких-либо обвинений по так называемым «харьковским соглашениям», которым предшествовало подписание в Москве правительством Тимошенко невыгодных для Киева соглашений.

«Харьковским соглашениям предшествовало подписание правительством Юлии Тимошенко в Москве заведомо невыгодных для Украины соглашений. Предусмотренная ими цена за газ была выше, чем для любой другой страны Европы, это просто убивало экономику Украины. В попытке минимизировать такой ущерб, в апреле 2010 года Президент Украины подписал межгосударственное соглашение, которое предусматривало снижение цены на газ около 30%», — пояснил Сердюк.

Адвокат экс-президента Украины также отметил, что если следовать логике Генеральной прокуратуры Украины, то стоит вспомнить и подписание бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в 1997 году первого «Соглашения о Черноморском Флоте». Юрист добавил, что обвинять нужно всех, подписавших соглашение, а также чиновников и депутатов, которые готовили Соглашение и за него голосовали.

Попытку выделить из этого «процесса» своего подзащитного юрист назвал политическим преследованием и пояснил это желанием отвлечь внимание «от преступлений майданной власти», которая по его словам виновна «в государственном перевороте в Украине и, как следствие, потере территориальной целостности Украины, в том числе Крыма», а также — в разрушении украинского государства и обнищании народа.

Напомним, 28 января Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении Виктору Януковичу в государственной измене. По мнению следователей ГБР, в 2010 году Янукович подписал «харьковские соглашения», согласно которым официальный Киев получал скидку на газ. В обмен Украина продлевала срок размещения российской военной базы в Крыму до 2025 года.

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