Киев, , 12:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «немного зол» на бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом он заявил в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

Украинские СМИ отмечают, что полную версию этого интервью должны показать в воскресенье, 31 января, а пока известен лишь «тизер» программы с комментарием насчет Трампа.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 июля 2019 года, который впоследствии стал причиной внутриполитического кризиса в США, президент Украины заявил, что «учился у Трампа».

«Мы триумфально победили и мы усердно работали для этого. Хочу признаться, что учился у вас. Мы использовали некоторые из навыков и знаний, [которые вы продемонстрировали в американской политике], и это в итоге служило нам примером на наших выборах и в течение предвыборной кампании», — отметил Зеленский.

Также в ходе избирательной кампании в США на Украине завели ряд уголовных дел в отношении Джо Байдена, что многими экспертами расценивается как попытка повлиять на итоги выборов.