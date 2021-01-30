Москва, , 13:16 — REGNUM В мессенджере Telegram появился открытый канал, где его участники выкладывают персональную информацию о полицейских и сотрудниках Росгвардии, которые участвуют в задержаниях на акциях в поддержку блогера Навального. Об этом 30 января сообщает «Комммерсантъ».

Telegram Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна

Уточняется, что в данном канале насчитывается 8,5 тыс. участников и в нем опубликованы имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях, а также данные о их родственниках.

Кроме того, указывается, что в канал также встроен специальный поисковый механизм, позволяющий в анонимном режиме загрузить данные, добавляемые в отчет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал Роскомнадзор удалить из App Store и Google Play соцсеть TikTok в случае распространения им противоправного контента.