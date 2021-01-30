Киев, , 12:26 — REGNUM Всеукраинский референдум «по любому чиху» проводиться не может, заявил в эфире украинского телевидения вечером 29 января первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Стефанчук отметил, что в законе о референдуме очень важно было прописать такой механизм, чтобы не было злоупотреблений.

«Только важные вопросы, которые составляют интерес нашей нации, должны выноситься на референдум… Для остального существует представительная власть, есть парламент, который принимает законы», — подчеркнул вице-спикер.

Также он в очередной раз напомнил, что всеукраинский референдум — это «не бесплатная игрушка».

«Стоимость одного референдума по разным подсчетам примерно равна стоимости любой избирательной кампании, которая проходит в Украине и составляет порядка 2 млрд грн», — уточнил один из руководителей Рады.

ИА REGNUM напоминает, что 26 января Верховная рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон о народовластии через всеукраинский референдум. В «Слуге народа» отмечают, что законопроект проанализировали и поддержали «европейские партнеры», также есть положительное заключение Венецианской комиссии, поэтому к его положениям не может быть серьезных претензий.

В свою очередь, лидер партии «Батькивщина»Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила будет добиваться проведения по новому закону сразу пяти всенародных референдумов.