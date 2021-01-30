Станислав Стремидловский, 30 января 2021, 12:55 — REGNUM

Иван Шилов © ИА REGNUM

По мере приближения даты поездки папы Римского Франциска в Ирак, который запланирован на 5 — 8 марта, еще даже не опубликованная официальная программа визита обрастает дополнительными нюансами и подробностями. Интригой последних дней стал вопрос о возможной встрече понтифика с великим аятоллой Али аль-Систани, духовным лидером иракских шиитов, играющим важную роль в политике Ирака. О том, что такие переговоры пройдут, заявил на днях предстоятель Халдейской католической церкви кардинал-патриарх Луис Рафаэль Сако, хотя Ватикан пока не подтвердил эту информацию.

Тем не менее Сако рассказал, что 6 марта папа Франциск должен отправиться в священный город Наджаф, чтобы встретиться с аль-Систани, и в тот же день провести межконфессиональную встречу в древнем городе Ур, родине пророка Авраама. Некоторые эксперты считают, что великий аятолла мог бы присоединиться к декларации «Человеческое братство для мира во всем мире и для совместного жительства», которую 4 февраля 2019 года в Абу-Даби подписали понтифик и верховный имам суннитского университета Аль-Азхар Ахмад Аль-Тайиб. Это ознаменовало бы своего рода союз между католичеством и двумя ведущими ветвями ислама. Но это глобальная повестка Святого престола, в то время как есть региональный аспект, важный для Халдейского патриархата и иракских христиан. Он связан с отношением к проиранским ополченцам, которые с 2014 года помогали правительственным силам в войне с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В июле 2014 года после захвата террористами Мосула аль-Систани издал фетву, одобряющую создание Сил народной мобилизации (СНМ), численность которых составила более 180 тысяч человек и куда вошли отряды шиитских, езидских и христианских ополченцев. СНМ считались тогда союзниками возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако сегодня Вашингтон и великий аятолла настроены против Сил народной мобилизации. В начале 2021 года американцы ввели санкции против председателя СНМ Фалиха Аль-Файяда, обвинив его также в связах с иранским Корпусом стражей Исламской революции. А в начале декабря 2020 года четыре группировки, которые, по данным портала Al-Monitor, близки к аль-Систани, провели конференцию в Наджафе, где выступили с критикой использования некоторыми ополченцами войны с джихадистами в «личных и фракционных интересах». Ранее эти группировки заявили о выходе из Сил народной мобилизации и присоединении к министерству обороны Ирака. По мнению издания, дистанцирование их от СНМ «произошло с ведома или даже по указанию аль-Систани», поскольку «такая конференция, вероятно, не могла бы пройти без одобрения великого аятоллы в святилище Имама Али, которое находится всего в нескольких шагах от его резиденции». Негативное отношение к проиранским ополченцам разделяет и халдейский патриарх. В июле 2019 года накануне проведения в Вашингтоне круглого стола по вопросам свободы вероисповедания Сако в интервью «Голосу Америки» (СМИ — иностранный агент) заявил, что обеспокоен будущим иракских христиан, назвав проблемами восстановление их мирной жизни после войны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и растущую экспансию шиитских ополченцев, связанных с Ираном, в города, которые были преимущественно заселены христианами до вторжения джихадистов в 2014 году.

Великий аятолла, один из духовных лидеров шиитов Али Систани
Великий аятолла, один из духовных лидеров шиитов Али Систани
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Патриарх предположил, что существует план изменения демографической карты равнины Ниневия. По его словам, «на границе Сирии, в езидском Синджаре, многие христиане и езиды были вынуждены покинуть свои дома и теперь живут в Европе, Сирии, Ливане, Иордании и Турции. Им нужны деньги, чтобы выжить, поэтому они продают свои дома. У ополченцев есть деньги, потому что они имеют поддержку со стороны своих партий и некоторых стран, поэтому они скупают собственность». Под «некоторыми странами» подразумевался Иран. Поэтому если в ходе визита папы в Ирак состоится встреча Франциска с аль-Систани, на которой великий аятолла и кардинал Сако смогут подвигнуть понтифика сделать заявление с призывом предоставить иракскому народу возможность самостоятельно определять свою судьбу и решать проблемы без вмешательства внешних сил, это станет намеком как для американцев, чей военный контингент до сих пор находится в стране, так и для Тегерана и «иранской фракции» в Ираке. Как отметил в интервью католическому порталу Asia News иракский политолог Саад Саллум, «я думаю, что перспектива остановки (папы — С.С.) в Наджафе была бы очень важна, потому что это «шиитский Ватикан», точка отсчета для миллионов верующих со всего Ближнего Востока и исламского мира, которые смотрят на великого аятоллу аль-Систани и Наджаф как на образец и пример». Так что иракская шиитско-католическая коалиция предлагает Франциску сделать ставку на «шиитский Ватикан», что вряд ли понравится Ирану. Святому престолу есть над чем задуматься.