Киев, , 12:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении депутата Рады, шоумена Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

Владимир Зеленский и Александр Скичко President.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 января.

Накануне вечером Зеленский встретился с новым губернатором и лично вручил ему служебное удостоверение.

«Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры, благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта, помогут в реализации важных для развития области проектов», — заявил он.

Президент обозначил новому губернатору приоритетные задачи — строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей.

Скичко, который является уроженцем Черкасс, до внезапного избрания в Раду работал на телевидении, был пародистом и ведущим ряда телепрограмм.

В Верховной раде занимал пост председателем подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта.