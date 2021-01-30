Москва, , 12:12 — REGNUM Нет никакой необходимости в перезагрузке российско-американских отношений, считает посол США в России Джон Салливан. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь».

По словам Салливан, он придерживается позиции, что США должны вести диалог с Россией, несмотря на существующие разногласия. Он напомнил, что разногласия существовали и раньше, во времена Советского Союза. Тем не менее российско-американские отношения существуют более 200 лет, когда Российская Империя признала тогда ещё совсем молодые Северо-Американские Соединенные Штаты.

«Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше — с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет — они возникли в начале XIX века, когда Российская Империя признала Соединенные Штаты — в то время молодое государство», — сказал посол.

Он подчеркнул, что Россия и США являются государствами исключительной важности, поэтому должны поддерживать диалог друг с другом и будут продолжать это делать.

Что касается перезагрузки российско-американских отношений, то Салливан считает, что в ней нет необходимости.

«У президентов состоялся важный телефонный разговор. Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет», — сказал дипломат.

Напомним, что термин «перезагрузка» в российско-американские отношения внесла государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Однако по факту никакой перезагрузки не произошло — деградация отношений усугублялась.

Салливан подчеркнул, что между Россией и США есть разногласия и они хорошо известны, но российско-американские отношения шире этих разногласий.