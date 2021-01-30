Москва, , 11:25 — REGNUM Исламская Республика Иран заключила с Российской Федерацией договор о сотрудничестве по вакцине «Спутник V» от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

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Джалали рассказал, что 29 января в Иране была зарегистрирована российская вакцина против коронавируса «Спутник V» от коронавируса SARS-CoV-2. После этого был подписан договор о покупке и совместном производстве вакцины.

В рамках договоренности с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) до 4 февраля в Иран уже будет направлена партия вакцины «Спутник V».