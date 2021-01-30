Ярославль, 30 января 2021, 11:26 — REGNUM 29 января в ярославских школах прошли собрания для родителей старшеклассников, на которых родителей призвали не пускать детей на несанкционированные митинги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УМВД России по Ярославской области
УМВД России по Ярославской области

Собрания проходили в формате видео-конференц-связи. Учителя показали родителям ролик с обращением начальника подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области Светланы Морозовой. Оно было посвящено участию детей в политических акциях.

По словам сотрудника полиции, детей вовлекают в несанкционированные акции через привычные для них соцсети. При этом сами молодые люди до конца не осознают, что могут оказаться «в очень трудной ситуации».

«Закон запрещает несовершеннолетним выступать организаторами публичных мероприятий, в том числе политических. Подростки, вовлеченные в несанкционированные митинги и акции, подвергаются опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Участие самих подростков, родителей с малолетними детьми в несанкционированных митингах и акциях опасно для жизни и здоровья детей. Они могут быть травмированы или получить вред здоровью от самих участников данных мероприятий в процессе давки и столкновений. Если дети или подростки принимают участие в несанкционированных митингах и шествиях, и тем более позволяют себе хулиганские выходки, они подлежат ответственности наравне с прочими участниками правонарушений. К ним применяется наказание в административном и уголовном порядке», — обратилась к родителям ярославцев Светлана Морозова.

По словам начальника подразделения по делам несовершеннолетних, во время митингов и шествий полиция ведет видеосъемку, использует записи камер наружного наблюдения. Следовательно, может установить каждого участника акции. Участники таких мероприятий могут оказаться в тюрьме.

«За организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением чужого имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, в соответствии со статьей 212 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 10 лет. По части 2 статьи 212 ответственность наступает с 14-летнего возраста», — сказала Морозова.

При этом ответственность лежит не только на детях, но и на родителях, подчеркнула сотрудник полиции.

«Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях, повлечет к привлечению к ответственности от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или обязательных работ на срок до 50 часов. Если при этом был причинен вред чьему-то здоровью или имуществу, в силу вступит уже более серьезное наказание. Родители правонарушителей, не достигших 16 лет, могут быть привлечены к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — сказала Светлана Морозова.

В конце своего выступления сотрудник полиции обратилась к родителям школьников с призывом не пускать их на несанкционированные политические акции.

«Уважаемые родители! Настоятельно просим вас усилить контроль над времяпрепровождением ваших детей, провести с ними разъяснительные беседы, исключить их возможное участие в указанных противоправных мероприятиях», — закончила свое выступление Морозова.

Также перед родителями во время собрания выступили сотрудники ГИБДД и государственной инспекции по маломерным судам с призывами соблюдать правила дорожного движения и выхода на лёд зимой. Как пояснили педагоги, эти профилактические меры предпринимаются в рамках «месячника безопасности».

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