Москва, , 11:26 — REGNUM Постановление, согласно которому с 1 февраля ряд социальных пособий будет увеличен на 4,9%, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 30 января сообщает пресс-служба российского правительства.

«С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%», — говорится в сообщении и добавляется, что глава правительства РФ подписал соответствующее постановление.

Также уточняется, что данная индексация затронет выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, и граждане, пострадавшие на производстве.

Кроме того, указывается, что также увеличатся некоторые пособия, положенные семьям с детьми, включая единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, и единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

Напомним, с 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля. Индексация производится, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.