Ташкент, 30 января 2021, 10:34 — REGNUM Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, от занимаемой должности был освобожден министр физической культуры и спорта Дильмурод Набиев. Текст соответствующего документа был опубликован пресс-службой главы республики 29 января.
В качестве причины увольнения министра с занимаемой им должности указан переход на другую работу.
Напомним, Набиев был министром физической культуры и спорта с 31 июля 2018 года. До этого, с июня 2017 года по 2018 год он занимал должность первого заместителя министра высшего и среднего специального образования.