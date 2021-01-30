Одесса, Украина, , 08:04 — REGNUM Украинского националиста и бывшего главу одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Стерненко, который официально является обвиняемым в убийстве, совершенном им в 2018 году, отпустили на поруки. За националиста поручился депутат Рады от фракции «Голос» Роман Лозинский. Об этом Стерненко сообщил 29 января с воем микроблоге в Twitter.

«Если кратко, то это только начало. И мы добьемся и полного оправдания», — добавил националист.

Данное решение было вынесено в Приморском районном суде города Одессы.

В свою очередь депутат Рады Лозинский на своей странице в социальной сети Facebook назвал «победой» удовлетворение судом его заявления о взятии радикала Стерненко на поруки и отмену ранее избранной ему меры пресечения (домашний арест).

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Напомним, в мае 2018 года в городе Одессе Сергей Стерненко убил одного из двух мужчин, которые по его словам якобы пытались напасть на него и покушались на его жизнь. Спутница Сергея Стерненко, которая в тот момент находилась вместе с ним, вела прямой эфир происходящего и события транслировались в одной из социальных сетей. В ходе трансляции, которая потом была удалена, Стерненко сказал, что убил человека своим ножом. Позже он стал отрицать, что нож принадлежал ему. Примечательно, что перед тем, как нанести погибшему смертельные ранения, Сергею Стерненко пришлось его догнать. Второй «нападавший» был ранен и смог убежать.

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Обвинение в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия (ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) было вручено Стерненко лишь в июне 2020 года. В июне 2020 года Стерненко также избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сам радикал считает свои действия «необходимой самообороной».