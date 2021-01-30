Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Формат Четырехстороннего диалога по безопасности, в котором участвуют США, Австралия, Индия и Япония, является основой политики Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 29 января в ходе видеоконференции, организованной американским Институтом мира (USIP).

По словам советника, новая администрация продолжит развивать указанный механизм, чтобы укрепить политику США в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября японский премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что у участников Четырехстороннего диалога по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе нет планов по созданию альянсов, подобных НАТО и направленных против Китая.

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