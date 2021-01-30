Минск, 30 января 2021, 07:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, почему не хотел бы, чтоб его младший сын Николай Лукашенко учился в западных вузах, в которых по словам белорусского лидера готовят «агентов влияния» в белорусском обществе. Отрывок речи президента Белоруссии, сказанной им на встрече со студентами Белорусского государственного университета (БГУ), показали 29 января в вечернем выпуске новостей (новости «24 часа») на белорусском телеканале «СТВ».
Отвечая на вопрос студентки Белорусского государственного университета, Лукашенко заявил, что он точно не посоветует своему сыну Николаю поступать в БГУ, хоть он и является одним из лучших университетов и туда многие родители пытаются «устроить» своих детей.
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Президент Белоруссии также заявил, что не хочет, чтоб ни его сын, ни другие юные граждане республики учились в западных вузах, так как там готовят «агентов влияния» в Белоруссии, а денежные средства от обучения в западных вузах поступают в экономику западных стран.
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Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Юрий Назаренко заявил, что в 2020 году в протестных акциях в Белоруссии приняли участие более 1,2 тысяч юных граждан.
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