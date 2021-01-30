Минск, , 07:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, почему не хотел бы, чтоб его младший сын Николай Лукашенко учился в западных вузах, в которых по словам белорусского лидера готовят «агентов влияния» в белорусском обществе. Отрывок речи президента Белоруссии, сказанной им на встрече со студентами Белорусского государственного университета (БГУ), показали 29 января в вечернем выпуске новостей (новости «24 часа») на белорусском телеканале «СТВ».

Отвечая на вопрос студентки Белорусского государственного университета, Лукашенко заявил, что он точно не посоветует своему сыну Николаю поступать в БГУ, хоть он и является одним из лучших университетов и туда многие родители пытаются «устроить» своих детей.

«БГУ точно не посоветую… Не потому, что это плохой вуз. Это очень сильный вуз… Не хочу вот чисто эмоционально (может быть так и не получится), не хочу, чтобы говорили «а сын, в лучшие вузы его». Как обычно у нас же все стремятся в БГУ трудоустроить своих детей. Не в этом дело, родные мои. Важно, конечно, чтоб вуз был крепким, понятно, но все зависит от самого человека, особенно теперь. Еще раз говорю, извините за нескромность, для него не важно в каком он вузе будет учиться», — рассказал Лукашенко.

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Президент Белоруссии также заявил, что не хочет, чтоб ни его сын, ни другие юные граждане республики учились в западных вузах, так как там готовят «агентов влияния» в Белоруссии, а денежные средства от обучения в западных вузах поступают в экономику западных стран.

«Ну я не хочу, чтобы мой ребенок и вы — мои дети, учились на Западе. Это для западной экономики, понимаете? А гуманитар — это промывка мозгов, это со временем возвращаются и становятся «протестунами»…Потому, что так будет всегда. Они (западные учебные заведения — ИА REGNUM) готовят агентов влияния в нашем обществе. И я ему сказал «нет». Он [сказал] «и я и сам не хочу туда», — подытожил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Юрий Назаренко заявил, что в 2020 году в протестных акциях в Белоруссии приняли участие более 1,2 тысяч юных граждан.

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