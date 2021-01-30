Мехико, , 07:29 — REGNUM Мексика планирует закупить у Индии до 870 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе официального обращения.

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"Мы закупим вакцину AstraZeneca у Индии», — заявил он.

При этом сам препарат также будет производиться и на мексиканской территории. Также президент Мексики добавил, что поставки американской вакцины от компании Pfizer возобновятся 10 февраля. Всего ожидаются поставки до 1,5 млн доз американского препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, также Мексика намерена закупить 870 тыс. доз российской вакцины «Спутник V». Ожидается, что поставки препарата из России начнутся 6−7 февраля. Об этом мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор успел договориться с российским лидером Владимиром Путиным.

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