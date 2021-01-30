Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Операции, которые проводят американские вооруженные силы в Южно-Китайском море, продолжатся в соответствии с нормами международного права. Об этом агентству Reuters сообщили представители Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM).

Заявление сделано на фоне захода в указанные воды группы американских военных кораблей во главе с авианосцем Theodore Roosevelt.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заявил, что власти США не видят причин для возможной конфронтации с Китаем из-за Тайваня.

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