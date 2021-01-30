Вена, , 07:15 — REGNUM Рост числа стран, выбирающих российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», продолжается, и он впечатляет, написал 30 января постоянный представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

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"Число стран, выбравших российскую вакцину, впечатляет и продолжает расти», — отметил дипломат.

Так он прокомментировал сообщение о том, что первая партия вакцины поступит в Алжир.

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Ульянов добавил, что в России не руководствуются идеологическими соображениями в отношении того, какую вакцину использовать, и не запрещают использовать западные препараты, однако лично он предпочитает российские.