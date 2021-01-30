Вашингтон, , 07:00 — REGNUM Значительной части участников беспорядков 6 января у здания Конгресса США необходимо предъявить обвинения. С таким требованием к временному главе американского министерства юстиции Монти Уилкинсону обратился председатель юридического комитета Палаты представителей, демократ Джерролд Надлер, 29 января сообщает пресс-служба конгрессмена.

Парламентарий решил написать обращение после информации о том, что прокуратура Вашингтона обдумывает вопрос о целесообразности обвинений в адрес подавляющей части лиц, участвовавших в штурме Капитолия.

Надлер считает важным, чтобы все виновные в случившемся были найдены, взяты под арест и осуждены. Конгрессмен также призвал расследовать сведения о нападении протестующих на полицейских. Кроме того, по мнению автора обращения, требуется выяснить, не было ли среди участников беспорядков бывших и действующих военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Washington Post распространило информацию о том, что двое полицейских Вашингтона покончили с собой после беспорядков 6 января.

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