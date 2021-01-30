Сургут, Югра, , 06:51 — REGNUM В Сургуте (Югра) объявлен новый конкурс на пост главы города. Такое решение 29 января приняла городская дума.

Как пишет Накануне.Ru, выдвижение кандидатов должно пройти с 31 января по 14 февраля. 20 февраля конкурсная комиссия отберёт тех, кто примет участие в дальнейшем туре, а затем, 27 февраля, депутаты смогут избрать мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний конкурс на пост мэра Сургута оказался сорван. Причиной стало то, что из 32 кандидатов лишь один правильно заполнил все необходимые документы. Затем по иску Евгения Барсова, бывшего одним из кандидатов, суд Сургута «заморозил» выборы градоначальника. Барсов требовал допустить его к следующему туру. Однако суд отклонил его требование и теперь препятствий к новому конкурсу нет.

Как сообщало ИА REGNUM, кресло мэра стало вакантным в связи с уходом Вадима Шувалова. Он стал вице-губернатором ХМАО-Югры.

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