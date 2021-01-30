Афины , , 06:48 — REGNUM Евросоюз движется по «скользкому пути», создавая «горизонтальные санкционные механизмы», заявил 29 января журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, названные механизмы — химический, по правам человека, по киберпространству и другие — позволят принимать оперативные решения в отношении конкретных фигурантов, то есть в обход дипломатии.

«Это очень скользкий путь, который ведет в никуда», но «создаёт колоссальную неопределенность в отношениях», — сказал российский дипломат.

Грушко добавил, что описанная проблема характерна не только для России и Евросоюза, но для мировой торговли в целом.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Европейском союзе вступил в силу глобальный рамочный санкционный механизм за нарушения прав человека.