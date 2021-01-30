Брюссель, , 06:35 — REGNUM Запрет на поставку вакцин в Северную Ирландию ввели в Евросоюзе. Для этого была применена особая статья приложения к договору о Brexit (выходе Великобритании из ЕС), говорится в распространённом 29 января заявлении Еврокомиссии.

В документе говорится, что введённый запрет оправдан в связи с риском возникновения «социальных проблем, связанных с нехваткой необходимых объемов (вакцины — ред.)» в странах Евросоюза.

Прокомментировавший журналистам решение официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что в Лондоне требуют «срочных объяснений от Еврокомиссии».

Напомним, Северная Ирландия входит в состав Великобритании, однако договор о Brexit не распространяется на неё в полной мере. Автономия сохранила некоторые возможности от таможенного союза ЕС и может приобретать товары в соседней Ирландии, которая является полноправным членом Евросоюза.

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