Вашингтон, , 06:32 — REGNUM «Восстановление демократии и экономической стабильности в Венесуэле» стало одной из тем телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Колумбии Клаудии Блум. Об этом 29 ноября сообщается на странице в Twitter госдепартамента США.

Они договорились поддерживать усилия по помощи венесуэльским мигрантам. Кроме того, Блинкен заявил о поддержке мирного урегулирования в Колумбии, а также о продолжении сотрудничества США с колумбийскими властями.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января венесуэльский президент Николас Мадуро призвал нового президента США Джо Байдена пересмотреть отношение американского руководства к Венесуэле.

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