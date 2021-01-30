Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Американские власти не могут в точности определить, кто стал получателем 8,7 тыс. аппаратов искусственной вентиляции, отправленных в другие страны в качестве помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом 29 января пишет газета The Washington Post.

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В отчёте, который подготовило Главное контрольное управление США (при Конгрессе), говорится, что должностные лица «не смогли сформулировать критерии, которые они использовали для определения того, какие аппараты ИВЛ в какие страны поставляются».

Отмечается, что общая стоимость медоборудования составила $200 млн. Его отправляли в 43 страны, включая развитые.

Эксперты управления полагают, что вина за бесконтрольное распределение аппаратов лежит на Белом доме, то есть администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

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