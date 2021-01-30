Москва, , 06:11 — REGNUM Президенту США Джо Бадену необходимо проявлять сдержанность при обсуждении международных вопросов, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом 29 января он написал в своей странице в Twitter.

Так, сенатор оценил заявление пресс-секретаря американского лидера о том, что глава Белого дома«не смог сдержать себя» в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным. Пушков отметил, что самообладание очень важно в условиях нарастающей напряженности в отношениях между странами.

«Псаки заявила, что Байден «не сдерживался» в ходе разговора с Путиным. Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне», — полагает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекка Росс написала в Twitter о том, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным заявил, что он будет твердо отстаивать интересы США.

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