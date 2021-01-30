Афины , , 05:45 — REGNUM Россия с настороженностью следит за обсуждаемой в Евросоюзе идеей введения «паспортов вакцинации», сообщил 29 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.

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По его словам, если такая идея будет принята, то документы для граждан должны создаваться хотя бы на основе правил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а не на основе внутренних правил Евросоюза. В противном случае граждане по всему миру могут столкнуться с тем, что не смогут приехать в европейские страны.

«Паспорт можно получить, куда-то выехать можно, но приехать не получится, если не будет соблюден этот принцип взаимности», — сказал Грушко.

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Ранее о вреде от введения в российских регионах «паспортов вакцинации» заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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