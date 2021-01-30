Афины , , 05:08 — REGNUM МИД России ответит на высылку из Албании российского дипломата за якобы нарушение санитарных требований, заявил замглавы ведомства Александр Грушко в ходе пресс-конференции в греческой столице Афинах.

«Об этом будет объявлено», — заявил он.

При этом Грушко не раскрыл конкретных деталей ответа российского МИД на высылку дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января власти Албании объявили «персоной нон грата» одного из российских дипломатов. Поводом для этого послужило якобы несоблюдение санитарных мер, введенных в стране из-за пандемии COVID-19. МИД России назвал произошедшее «явной провокацией», которая направлена на ухудшение отношений между странами.

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