Москва, , 04:48 — REGNUM Перехват для сопровождения норвежского самолета-разведчика «Фалкон-20» над Баренцевым морем осуществил российский истребитель-перехватчик МиГ-31. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной России.

Воздушное судно ВВС Норвегии приближалось к госгранице РФ, однако российские летчики заставили изменить его курс.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 18 истребителей ВВС США F-35A Lightning II, 12 американских истребителей F-16 Fighting Falcon, а также два самолета-заправщика провели воздушные маневры у побережья Аляски, применив «слоновью прогулку».

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