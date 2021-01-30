Тегеран, , 09:05 — REGNUM 29 министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу изложил видение Ирана по укреплению спокойствия и стабильности в регионе в свете экономического развития и сотрудничества, в частности в экономической сфере. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Отметив важность отношений между Ираном и Турцией, Зариф обменялся мнениями о сотрудничестве в области транзита, торговли, энергетики, а также о взаимных усилиях по решению проблем компаний и экономических агентов обеих стран.

Он также изложил видение Исламской Республики Иран относительно прекращения конфликта в Нагорном Карабахе и использования нынешней возможности для восстановления спокойствия и стабильности в регионе.

Говоря о важности отношений между Ираном и Турцией, Чавушоглу подчеркнул важность реализации соглашений между двумя странами в области транспорта, торговли и энергетики.

Он выразил надежду, что экономическое сотрудничество будет развиваться с учетом восьмого раунда совместной комиссии Тегерана и Анкары по экономическому сотрудничеству, который планируется созвать в иранской столице в ближайшее время.