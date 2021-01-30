Тегеран, , 09:06 — REGNUM 29 января министр морских дел Пакистана и посол Ирана рассмотрели текущее состояние торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в морском секторе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время встречи пакистанский министр Сайед Али Хайдер Заиди и иранский посол Сейед Мохаммад Али Хоссейни также обсудили вопросы пересечения границы и развития пограничных пунктов.

Они призвали к расширению регионального и международного сотрудничества между двумя соседними странами в области морских дел, отметив важность активизации пограничных обменов.

В заявлении, опубликованном министерством морских дел Пакистана, отмечается, что Али Хайдар Заиди заверил посла, что пакистанское правительство привержено сотрудничеству с иранской стороной и содействию открытия пограничных рынков.

«Подчеркнув важность наличия традиционных братских отношений страны с Исламской Республикой Иран, министр морских дел Пакистана призвал к расширению взаимовыгодного сотрудничества во всех измерениях», — говорится в заявлении.