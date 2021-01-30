Тегеран, , 09:17 — REGNUM 29 января Махмуд Ваези, глава администрации президента Ирана, заявил, что Исламская Республика не вышла из ядерной сделки 2015 года и выполнила свои обязательства по соглашению, «таким образом, это не та страна, которая должна вернуться к ядерной сделке». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ответ на вопрос журналиста IRNA касательно просьбы нового госсекретаря США Энтони Блинкена к властям Ирана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Ваези заявил:

«Мы провели переговоры один раз, и досье переговоров по СВПД было закрыто. Наша позиция в отношении СВПД была ясной, и мы подчеркиваем нашу неизменную позицию».

Далее глава администрации президента Хасана Рухани отметил, что одним из требований бывшего президента США Дональда Трампа было возобновление ядерного досье, но для Ирана нет никакой разницы между администрацией Трампа и администрацией Байдена, поэтому позиция иранцев в этом отношении не изменится.

«Как неоднократно заявлял президент Рухани, когда Соединенные Штаты вернутся к своим обязательствам по ядерной сделке, Иран также будет выполнять свои обязательства», — заявил Ваези.