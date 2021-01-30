Тегеран, , 08:55 — REGNUM 29 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил надежду, что новая администрация США пересмотрит политику «экономического терроризма» в отношении Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью телеканалу «Русия Аль-Яум» министр иностранных дел Ирана сослался на нынешнюю политику США в отношении Тегерана, которая является «по существу экономической войной и экономическим терроризмом» против иранского народа, заявив, что гарантия Байдена пересмотреть внешнюю политику США представляется долгосрочным обещанием.

Глава МИД Ирана также выразил надежду, что новая администрация США сможет надлежащим образом продвинуть двусторонние отношения с Исламской Республикой. «Администрация Байдена может дать толчок деэскалации отношений между Вашингтоном и Тегераном», — заявил он.

Далее Зариф отметил: «Мы с Джо Байденом никогда не являлись друзьями, поэтому представление о том, что наши личные отношения могут закончиться большим дипломатическим прогрессом между двумя давними соперниками (США и Ираном), ошибочно».