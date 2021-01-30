Тегеран, , 08:26 — REGNUM 28 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что единственным способом установления мира и безопасности является широкое сотрудничество между странами региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 января.

В своем твиттере на арабском языке он отметил: «Дорогие соседи, у нас есть возможность переосмыслить региональную безопасность».

«Мы знаем, что безопасность не может быть куплена или установлена путем накопления оружия. Единственный путь к установлению безопасности и мира — это широкое сотрудничество между странами региона, и Иран всегда заявлял о своей готовности содействовать сотрудничеству», — сказал Зариф.

В последние дни Мохаммад Джавад Зариф посетил Азербайджан, Россию, Армению и Грузию в рамках дипломатического турне и провел переговоры с официальными лицами этих стран. Он прибыл в Стамбул, чтобы проконсультироваться с турецкими властями в вопросах регионального сотрудничества.

Зариф заявил, что его региональное турне направлено на то, чтобы помочь деэскалации региональной напряженности и активизации сотрудничества с соседними странами.