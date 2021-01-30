Тегеран, , 08:17 — REGNUM 28 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что во время его визита в Грузию были подняты ключевые темы о расширении многолетних двусторонних связей и регионального сотрудничества, в частности создание транзитного коридора, соединяющего Черное море с Персидским заливом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 января.

«В Тбилиси встретился с президентом @Zourabichvili_S и премьер-министром @GakhariaGiorgi, также провел телефонный разговор с находящимся на карантине министром иностранных дел @DZalkaliani», — написал Зариф в своем твиттере.

Он отметил: «Провели плодотворные дискуссии по расширению многолетних двусторонних связей и регионального сотрудничества, в частности по вопросу транзитного коридора, соединяющего Черное море с Персидским заливом».

В последние дни Мохаммад Джавад Зариф посетил Азербайджан, Россию, Армению и Грузию в рамках дипломатического турне и провел переговоры с официальными лицами этих стран. Он прибыл в Стамбул, чтобы проконсультироваться с турецкими властями в вопросах регионального сотрудничества.

Зариф заявил, что его региональное турне направлено на то, чтобы помочь деэскалации региональной напряженности и активизации сотрудничества с соседними странами.