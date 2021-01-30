Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Специальный представитель США по Ирану Роб Малли провел переговоры с главами МИД Великобритании, Франции и Германии по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

«Это было сделано для того, чтобы подвести итоги и понять, в каком состоянии все находится сейчас», — заявил один из источников в европейских дипломатических кругах.

Второй источник агентства подтвердил факт переговоров, однако отказался предоставить какие-либо детали. Госдепартамент США также от комментариев отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поставила ультиматум Ирану. По ее словам, Тегеран должен вернуться к исполнению положений СВПД, а затем Вашингтон будет готов пойти на переговоры и смягчение санкций.

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