Афины , , 03:36 — REGNUM Предпосылки для официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву имеются, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ходе беседы с журналистами в Греции.

«Поэтому все предпосылки для того, чтобы такой визит состоялся и переговоры на высшем уровне состоялись, имеются», — заявил он.

Грушко добавил, что договоренности между Москвой и Парижем о налаживании диалога продолжают выполняться. Тем не менее пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в характер самого диалога. Ожидается, что в случае приезда Макрона в России с французским лидером будут обсуждаться не только вопросы сотрудничества двух стран, но и вопросы международной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в онлайн-формате прошло заседание российско-французской Комиссии по вопросам сотрудничества в области культуры. На мероприятии обсуждались вопросы культурных и художественных обменов, а также сотрудничество в сфере высшего образования.

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