Афины , , 02:02 — REGNUM В повестке министерства иностранных дел России отсутствуют запланированные контакты с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом, сообщил 29 января журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Пока не рассматриваются (возможные контакты — ред.)», — ответил он на вопрос, есть ли в планах руководства МИД РФ контакты с главой НАТО.

Грушко добавил, что все решения относительно взаимодействия России и НАТО уже приняты, в частности, руководство этого альянса заявляло о «политике сдерживания» в отношении Москвы. Поэтому сторонам пока нечего обсуждать, а если такая необходимость появится, то российская сторона будет готова.

Ранее Йенс Столтенберг вновь заявил, что страны НАТО должны поддерживать свой военный потенциал из-за «агрессивной» политики России и подъёма Китая.

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