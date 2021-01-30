Афины , , 01:45 — REGNUM Кипрское урегулирование должно осуществляться на основе резолюций Совета Безопасности ООН, а не основе военных гарантий, заявил 29 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.

Кипр разделенный © ИА REGNUM

По словам дипломата, позиция Москвы по этому вопросу останется неизменной.

«Есть соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые чётко указывают на то, что решение должно опираться на принцип двухобщинности и двузональности, — сказал Грушко. — Российская Федерация исходит из этого, так же как исходит из того, что нынешние устаревшие военные гарантии должны быть заменены гарантиями Совета Безопасности ООН».

Напомним, сегодня территория Кипра де-факто разделена греческой и турецкой общинами. В 1983 году, спустя почти десятилетие после вторжения Турции, подконтрольный ей сектор провозгласил себя Турецкой Республикой Северного Кипра, однако, это государство признала только Турция. Переговоры о воссоединении разделённой страны ведутся до сих пор.

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Предстоящая при посредничестве ООН встреча — в ней примут участие лидеры двух общин Кипра и гаранты в переговорном процессе (Греция, Турция и Великобритания) — должна стать отправной точкой урегулирования вопроса.

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