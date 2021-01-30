Москва, , 00:21 — REGNUM Первая партия российский вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции поступит в Палестину в течение двух дней, заявил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль агентству Синьхуа.

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«В первую партию войдет пять тысяч доз», — отметил он.

Посол Палестины добавил, что власти страны уже ведут переговоры с Россией о поставках еще 100 тыс. доз препарата в феврале.

Отмечается, что с начала пандемии на палестинской территории подтвердили 178 001 случай заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровел 166 961 пациент, еще 2001 с болезнью не справился и скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Палестины назвал сроки начала вакцинации населения против коронавирусной инфекции. По данным ведомства, прививочная кампания начнется сразу после поступления препарата на территорию страны.

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