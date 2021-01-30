Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Пентагон отстранил нескольких ставленников экс-президента США Дональда Трампа, назначенных им в последнюю минуту перед тем, как он передал власть Джо Байдену. Новая администрация избавляется от сторонников бывшего президента, пишет 29 января Politico.

Действия Пентагона помешали ряду союзников Трампа, в том числе руководителю его предвыборной кампании 2016 Кори Левандовски и заместителю руководителя этой кампании Дэвиду Босси, эффективно работать в экспертных группах, задачей которых является предоставление консультаций министру обороны США.

Не сразу было ясно, планирует ли Пентагон предпринять какие-либо действия против ставленников экс-президента, но теперь очевидно, что команда Байдена начала попытки заменить десятки сотрудников, назначенных Трампом в последние минуты, во всех советах и комиссиях правительства США.

20 января демократ Джо Байден, который одержал победу на выборах главы Белого дома, принял присягу и вступил в должность 46-го президента США.