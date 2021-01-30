Подгорица, , 00:31 — REGNUM Следует продолжать оказывать поддержку в укреплении потенциала ключевых судебных учреждений и органов власти по осуществлению закона, заявил 28 января министр юстиции, прав человека и прав меньшинств Черногории Владимир Лепосавич на встрече с послом Соединённых Штатов Америки Джуди Райнке. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Темой встречи стало укрепление верховенства права во всех его ключевых аспектах, включая эффективное и последовательное применение законов.

Стороны пришли к выводу, что ценная поддержка для укрепления потенциала ключевых судебных учреждений и органов власти по осуществлению закона должна быть продолжена. По их словам, она значительно способствует благотворной деятельности министерства юстиции, прав человека и прав меньшинств Черногории.