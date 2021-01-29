Москва, , 23:51 — REGNUM Представители социальных сетей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор в связи с ожидаемыми несанкционированными акциями протеста в Москве. Об этом сообщает 29 января пресс-служба ведомства.

Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года © ИА REGNUM

«Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что в соответствии со статьёй 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации владельцем интернет-ресурса влечет штраф для юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, а в случае повторного нарушения — до одной десятой совокупного размера годовой выручки.

Кроме этого, статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» позволяет блокировать запрещённую информацию в случае её неудаления, добавили в ведомстве.