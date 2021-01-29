Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Внутренние проблемы США на данный момент являются главной угрозой для национальной безопасности страны, заявил 29 января помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на вебинаре вашингтонского Института мира.

«Сейчас самым важным вызовом в сфере национальной безопасности для США является вопрос наведения порядка в собственном доме», — сказал Салливан.

По его словам, причиной такой ситуации в США является пандемия COVID-19, которая «продолжает терзать население» вместе с экономическим и климатическим кризисами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве внутренней безопасности США заявили о сохранении повышенного уровня угрозы новых подстрекательств к насилию и их реализации.

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