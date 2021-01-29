Подгорица, , 23:08 — REGNUM Углубление экономического сотрудничества и активизации политического диалога необходимо Черногории и Украине, заявила 29 января поверенная в делах украинского посольства в Черногории Наталия Фиялка на встрече с черногорским министром иностранных дел Джорджем Радуловичем, сообщают Vijesti.

Радулович выразил удовлетворение отношениями между двумя странами, основанными на дружбе и взаимопонимании.

Он также выразил заинтересованность в активизации политического диалога в последующий период. Радулович ознакомил собеседницу с ключевыми направлениями деятельности правительства в области внешней политики, где членство в НАТО, переговоры с ЕС и добрососедское сотрудничество остаются главными приоритетами.

В этой связи он отметил, что Черногория поддерживает политику «открытых дверей» в рамках НАТО, и поздравил Украину с получением статуса партнера расширенных возможностей в рамках альянса.

Фиялка особо поблагодарила министра за поддержку Черногорией приоритетных направлений внешней политики Украины.

В этой связи Фиялка подчеркнула, что опыт Черногории в вопросах европейской интеграции имеет большое значение для внешнеполитического курса Украины, учитывая, что Черногория признана лидером в переговорном процессе с ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина год назад официально подала заявку на участие в программе партнёрства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunities Partner). Она направлена на достижение оперативной совместимости войск стран-участниц программы с силами НАТО.

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